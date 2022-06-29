محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي تجمع بينهما، على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي وسموحة في الدوري: «حكم ساحة: محمود البنا - حكم مساعد أول: محمد أبو الرجال - حكم مساعد ثاني: يوسف البساطي - حكم رابع: عمرو رمضان - حكم فيديو: عمرو الشناوي - مساعد حكم فيديو: محمد محمود لطفي».

ويدخل الأهلي مباراة الغد وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، حصيلة 19 مباراة، فاز في 13 وتعادل في 5 مواجهات وخسر مرة وحيدة.

فيما يتواجد سموحة في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، لعب 22 لقاء، وفاز في 9 وتعادل في مثلها، وخسر 4 مرات.