مطار هيثرو يطلب من شركات الطيران خفض الرحلات وسط استمرار اضطرابات السفر

طلب مطار هيثرو في لندن من شركات الطيران إلغاء 30 رحلة من جداولها المقررة صباح غد الخميس وسط مخاوف من أن تتجاوز ذروة أعداد الركاب الحد الذي يمكنها التعامل معه بشكل آمن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المطار، الذي كان الأشد ازدحاما قبل جائحة كورونا، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيعمل مع الشركات بهدف ترحيل حجوزات الركاب إلى أوقات خارج الذروة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الركاب من السفر.

ورغم أن الرحلات المعنية لا تمثل سوى جزءا ضئيلا من 1200 رحلة من المقرر أن تغادر مطار هيثرو غدا، تضيف الإلغاءات التي جرت في اللحظة الأخيرة إلى الفوضي التي تعم مجال السفر في أوروبا حيث يؤدي نقص الطواقم إلى تأثير قوي في جداول السفر.

ويأتي إلغاء الرحلات بعدما ألغت شركة "بريتيش إيروايز"، أكبر الشركات التي تعمل في مطار هيثرو، 10% من رحلاتها الصيفية لتخفيف الضغط على العمليات بالمطار.