أمريكا: فاوتشي يعاني من عودة أعراض كوفيد بعد تناول لقاح باكسلوفيد

يعاني المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي من عودة أعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد تناول عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة فايزر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من تناول كل اللقاحات وجرعتين معززتين، أصيب فاوتشي بالفيروس في وقت سابق من الشهر الجاري ونصحه الأطباء بتناول لقاح باكسلوفيد بسبب عمره المتقدم (81 عاما)، وهو ما يضعه في خطر كبير من الإصابة بمضاعفات.

وقال فاوتشي أمس الثلاثاء خلال فعالية لمنتدى الصحة العالمي الذي تنظمة مجلة فورين بوليسي "بعد أن أكملت تناول باكسلوفيد لخمسة أيام، أصبحت نتيجة اختبار المستضد سلبية لمدة ثلاثة أيام على التوالي".

وتابع فاوتشي "ثم في اليوم الرابع، لكي أتأكد بشكل كامل، أجريت اختبارا لنفسي مجددا.. ووجدت أن النتيجة تحولت ثانية لإيجابية".

وكان المسؤولون التنفيذيون في شركة فايزر لصناعة الأدوية قد قالوا الشهر الماضي إن المرضى الذي يعانون من انتكاسة في أعراض كوفيد- 19 بعد الحصول على دورة علاج كاملة من باكسلوفيد، يجب أن يأخذوا المزيد من العلاج، إلا أن الإرشادات الحالية في الولايات المتحدة تقصر استخدام الأدوية على خمسة أيام متتالية فقط.

وقال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا في مقابلة: "إن باكسلوفيد يؤدي الدور المنوط به، إنه يقلل مستوى الفيروس في الدم.

ويفترض أن يؤدي جسمك العمل اللازم "، لكن لأسباب غير معلومة لا تكفي دورة العلاج الأولى لطرد الفيروس لدى البعض.

وأضاف بورلا بالنسبة لالحالات التي تعود فيها مستويات الفيروس للارتفاع "يمكنكم إعطاء دورة علاج ثانية، مثلما تفعلون مع المضادات الحيوية، وهذا كل شيء".