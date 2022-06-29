هنا جودة تتأهل لربع نهائي تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط

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تأهلت هنا جودة بطلة تنس الطاولة إلي ربع نهائي لدورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها التاسعة عشر التى تستضيفها مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 6 يوليو القادم.

وجاء ذلك عقب فوزها على بطلة تونس فدوى جارسي بنتيجة 4-0 فى ختام دور المجموعات.

وكانت هنا قد تغلبت على السلوفينية انا توفانتبنتيجة 4-0، ثم خسرت أمام لاعبة اليونان بنتيجة 4-2 ، وفازت على لاعبة صربيا بنتيجة 4-1 قبل ان تحسم صعودها عقب الفوز علي بطلة تونس.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات تنس الطاولة غدًا ، حيث ستلعب هنا جودة منافسات ربع النهائي وفى حال فوزها تصعد لنصف النهائي ومن ثم النهائي اذا نجحت فى الفوز لتقترب من تحقيق ميدالية جديدة لمصر .

كما يلعب عمر عصر منافسات نفس الدور بعد تأهله لربع النهائي واقترابه هو الأخر من تحقيق ميدالية.

يذكر أن المنتخب المصري لسيدات تنس الطاولة، بقيادة مديره الفني عادل شومان، قد توج بذهية الفرق دورة ألعاب البحر المتوسط والذي مثله دينا مشرف ومريم الهضيبي وهنا جودة.

وحصدت سيدات الفراعنة الميدالية الذهية بعد الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 3 – 2.