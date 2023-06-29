وكيل زراعة الغربية يتابع انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى

تابع الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الخميس، الإدارة الزراعية بمركز قطور، رافقه حسام راشد مدير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بمخالفات حماية الأراضى، والتأكيد على تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٢، وقرار المحافظ رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمنع التعدي على الأرضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات على الأراضي الزراعية طبقا لأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، وتعديلاته.

والالتزام باتخاذ الإجراءات طبقا للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢، فور الشروع فى التعدى والتصدى لها بكل حزم، والإزالة الفورية لها في المهد، بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أي بلاغ، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية على مدار الساعة والتواصل الدائم معها لمتابعة أي تعدي قد يحدث خلال إجازة عيد الأضحى.