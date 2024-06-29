وفد شئون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله مسقط

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، وصول وفدها المفاوض لشئون الأسرى إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وقال رئيس الوفد المفاوض لشئون الأسرى التابع للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، "وصلنا بعون الله إلى العاصمة العُمانية مسقط لحضور جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى".

وأشار المرتضى إلى أن الجولة الجديدة للمفاوضات ستكون برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف "نأمل أن تكون جولة ناجحة وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، وأن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، رفضها التفاوض مع الحوثيين حول الأسرى قبل الإفراج عن المختفيين قسرا لدى الجماعة، بينهم السياسي البارز محمد قحطان".

ومطلع العام الجاري 2024، كان من المقرر أن تنعقد جولة مشاورات بشأن الأسرى بين الحكومة والحوثيين، لكنها لم تتم وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة حل هذا الملف.

وسبق أن نجحت أكثر من جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، آخرها في أبريل 2023 حينما تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز من الجانبين.