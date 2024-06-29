مصطفى بكري: إعلان التشكيل الوزاري الجديد يوم 3 يوليو

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن التشكيل الوزاري الجديد سيعلن في الثالث من يوليو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أن هناك سياسات حكومية متخبطة وأنه لم تكن هناك إنجازات حقيقية من عدد الوزراء ضمن البرنامج الوطني الذي صاغه الرئيس.

وأشار إلى أن سياسات الحكومة الراهنة هي السبب في حالة الاحتقان حاليا في الشارع، معتبرا أن الحكومة كان عليها قطع الكهرباء نهارا أو زيادة تكلفتها على المحال بعد العاشرة مساء أو وقف بعض المشروعات التي يتم تنفيذها لكن دون اللجوء إلى غلق المحال في العاشرة مساء.

ونوه بأن الأزمة الحالية سببها ظروف خارجة عن الإرادة، لكن كان يجب أن تكون هناك حلول بديلة لا تزيد من حالة الاحتقان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء بدءًا من العاشرة مساء، فيما تغلق الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت في الواحدة صباحًا.