الحوثيون يستهدفون 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط والجيش الأمريكي يدمر 7 درونز للجماعة

أعلنت جماعة الحوثيين، استهدافها 4 سفن بالبحرين الأحمر والمتوسط، إحداها أمريكية، والثلاث الأخريات "انتهكت حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل"، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي أمس تدميره 7 طائرات بدرن طيار درون، تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان له، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة "استهدفت بعدد من الطائرات الدرون السفينة (والر) النفطية بالبحر المتوسط، حيث كانت في طريقها إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة".

وأضاف المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت كذلك "السفينة (جوناس ميرسك) التابعة لشركة "ميرسك" الدانماركية بصاروخ مجنح أثناء إبحارها في البحر المتوسط، حيث حققت العملية هدفها بنجاح".

وذكر أن شركة ميرسك "تُعد من أكثر الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي وأكثرها انتهاكا لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتحدث سريع أيضا عن استهداف جماعته "السفينة (لوانيز) في البحر الأحمر بعدد من الزوارق بدون عنصر بشري لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة". وذكرت أن السفينة "أصيبتْ إصابة مباشرة"، دون ذكر الجهة المالكة لها.

كما أشار سريع إلى "استهداف سفينة ديلونيكس الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية، وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر". ولم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو تل أبيب بشأن البيان الحوثي.

هجمات أمريكية

ويأتي بيان الحوثيين أمس بعد بيان للقيادة العسكرية الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم" قالت فيه "إن القوات الأمريكية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية ضربات دمرت خلالها 7 درونز ومركبة تُستخدم كمحطة للتحكم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن".

وأضاف البيان المنشور على منصة "إكس" أن هذه المسيرات والمركبة "شكلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف الأمريكي والسفن التجاريّة في المنطقة". معتبرا أن هذه الإجراءات "اتُخِذت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلامة".

وقالت "سنتكوم" في بيانها إن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويُعرّض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر"، بحسب موقع الجزيرة.نت الإخباري.



