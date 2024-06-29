 سفير فلسطين بالقاهرة: 100 ألف غادروا غزة منذ بدء العدوان.. و977 طالبًا يؤدون الامتحانات بمصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير فلسطين بالقاهرة: 100 ألف غادروا غزة منذ بدء العدوان.. و977 طالبًا يؤدون الامتحانات بمصر

محمد شعبان
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 12:00 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 12:02 ص

صرح السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن عدد الذين غادروا قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تجاوز 100 ألف فلسطيني، بينهم جرحى ومرضى ومرافقون وطلاب.
وأوضح خلال لقاء لبرنامج «بالخط العريض» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، أن 15 ألف طالب من قطاع غزة أتموا عامهم الدراسي في مدارس الضفة الغربية، مشيرا إلى أن 977 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في مصر.
وأشاد السفير الفلسطيني بتوفير السلطات المصرية المدارس للطلاب الفلسطينيين لتأدية امتحاناتهم في أجواء مناسبة بعيدًا عن الحرب، قائلا: «أتقدم بالشكر للرئيس السيسي وكل أركان الدولة المصرية وخاصة وزارة التربية والتعليم، الذين فروا لنا المدارس من أجل إجراء امتحانات الثانوية العامة في أجواء آمنة وخصصوا لنا 52 لجنة في مدرسة تحيا مصر بالمقطم».
وأشار إلى أن 28 ألفًا من الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة توجهوا إلى دول أخرى يحملون جنسياتها أو إقامات ومن بينهم طلاب جامعات.


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