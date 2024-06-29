تفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقي قبل دخول لجان الفيزياء والتاريخ

توافد طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، على لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، لأداء امتحاني الفيزياء لشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحا حتى التاسعة صباحا.

وحرص رجال الأمن على تنظيم الطلاب والطالبات في صفوف منتظمة أمام المدرسة لتفتيشهم قبل دخولهم لأداء الامتحان، والتنبيه على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، والمعادن والسماعات وجميع متعلقات التدخين، وفرض كردون أمني بمحيط اللجان وحالة من الهدوء بمحيطها.

وسادت حالة من القلق لدى الطلاب قبل دخول لجان الامتحان، وقالت سميرة القاضي، طالبة بالشعبة العلمية، إن انقطاع الكهرباء أثر عليها في مراجعة دروسها ليلة أمس، فقد تكرر الانقطاع في المساء أكثر من مرة، متمنية أن يأتي الامتحان سهلا مباشرا مثل السنوات الماضية.

وأكدت القاضي، أنها راجعت بعض الدروس قبل انقطاع الكهرباء من بعض الملازم الخاصة بأستاذ المادة، واستعانت بالهاتف المحمول بعد الانقطاع وحلت نماذج كثيرة من على موقع الوزارة التعليمي.

وأضاف شاهر سمير ، طالب بالشعبة الأدبية، أنه رغم الاستذكار الجيد للمادة طوال الأيام الماضية وحل نماذج كثير عليها ومراجعتها مع أستاذ المادة، لكنه خائف أن يأتي الامتحان مثل السنوات الماضية به نقاط معقدة تحتاج لتفكير عميق ووقت طويل لحلها.

وأوضح سمير، أنه عندما انقطعت الكهرباء بالمنطقة التي يقطن بها، استعان بأحد أصدقائه لاستكمال مذاكرة دروسه حتى تأتي بمنطقته، ذاكرا أنه لم يستطع مراجعة المادة بالكامل بسبب غياب الكهرباء لوقت طويل، قائلا: "معرفتش أراجع كويس ومعرفتش أنام".