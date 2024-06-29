اتحاد الغرف السياحية يعقد جمعيته العمومية ويعتمد الميزانية الختامية

الوصيف: القيادة السياسية أكبر داعم لقطاع السياحة

عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم السبت، جمعيته العمومية العادية، برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية العامة، وأعضاء مجالس إدارات الغرف والجمعية الخاصة التي من حقها التصويت في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وهنأ الوصيف الفائزين في انتخابات مجالس إدارات الغرف الخمس ومندوبي الغرف لدى الاتحاد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم، ثم استعرض بالتفصيل ما قام به الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال الدورة الـ17، مؤكداً أن دعم القيادة السياسية للقطاع السياحي وقناعته بالدور الذي تقوم به كان وراء أي إنجاز تم تحقيقه وكذا المساندة التي شهدها القطاع من الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء المعنيين، ووزراء السياحة الذين عمل معهم الاتحاد يداً بيد في فترة شهدت عدداً من التحديات تم التغلب عليها واستعادة القطاع نشاطه.

كما أكد الوصيف، توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الاستعابية الفندقية واستمرار المشروعات الاستراتيجية التي من شأنها جذب عدد أكبر من السائحين، مشيداً بالطفرة التي حققتها على سبيل المثال مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية ومردودها الإيجابي على الحركة السياحية.

واستعرضت الجمعية الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات واللائحة المالية الجديدة، وتم اعتمادها جميعاً، وبدأت بعد ذلك العملية الانتخابية لانتخاب 6 أعضاء تقدم لها 12 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية التي من المتوقع أنه بعد انتهائها أن يصدر قرار وزير السياحة والآثار قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السايحية للدورة الـ18 ومدتها 4 سنوات.