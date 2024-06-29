عائلات المحتجزين يطالبون نتنياهو بدعم عرض بايدن لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عائلات المحتجزين الإسرائيليبن في قطاع غزة طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار.

وفي مايو، أعلن بايدن عن خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، قال إن مرحلتها الأولى من المفترض أن تستمر 6 أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو "كامل وشامل" وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالقطاع وإطلاق سراح الأسرى من النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.