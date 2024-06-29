مسعود پزشكيان يتصدر المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية في إيران بأكثر من 5 ملايين صوت

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انتهت رسمياً فترة التصويت التي استمرت 18 ساعة في جميع أنحاء البلاد لانتخابات الرئاسة الرابعة عشرة في إيران.

و من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في وقت ما بعد ظهر اليوم السبت، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ويتصدر مسعود پزشكيان بـ5 ملايين و 354 ألف صوت، يليه سعيد جليلي بـ4 ملايين و 875 ألفا و 269 صوتا.

وأُجري التصويت في أكثر من 59 ألف صندوق في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت عملية التصويت في البلاد في الساعة الثامنة صباحًا وانتهت في الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع في إيران، بدأت عملية فرز الأصوات.

• 4 مرشحين يتنافسون

ويتنافس في الانتخابات المرشح الإصلاحي مسعود پزشكيان والمرشحين المحافظين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن سعيد جليلي ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي.

فيما انسحب المرشحان المحافظان علي رضا زكاني عمدة طهران، وأمير حسين قادي زاده هاشمي "لتحقيق الوحدة في الجناح المحافظ" قبل ساعات من الانتخابات.

• شرط 50+1 في الجولة الأولى

ويجب على المرشح حصد أكثر من 50+1 في الجولة الأولى للفوز.

وإذا لم يتجاوز أي مرشح النسبة المئوية 50+1 في الجولة الأولى؛ فسيتأهل المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات إلى الجولة الثانية وسيصبح الفائز في الجولة الثانية في 5 يوليو الرئيس التاسع للبلاد.

ومن المتوقع أن يتم نشر البيانات الأولية لنتائج الانتخابات منتصف الليل ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في وقت ما قبل الظهر اليوم.

• النتائج الأولية

وفقًا لمركز الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، تم حتى الآن فرز 12 مليونًا و58 ألفًا و843 صوتًا. من حيث توزيع الأصوات، ويتصدر پزشكيان السباق بـ 5 ملايين و354 ألف صوت، تليه جليلي بـ 4 ملايين و875 ألف و269 صوتًا.

ويحتل محمد باقر قاليباف المركز الثالث بمليون و620 ألفا و628 صوتًا، بينما يحتل مصطفى بورمحمدي المركز الرابع بـ 95 ألفًا و172 صوتًا.

• نتائج استطلاعات الرأي

في استطلاع للرأي العام في إيران، حل المرشح الإصلاحي پزشكيان في المركز الأول بنسبة 33.1%، تليه جليلي في المركز الثاني بنسبة 28.8%، في حين حل كاليباف المرشح المحافظ الآخر في المركز الثالث بنسبة 19.1%.