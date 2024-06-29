قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن معبر رفح ظل يعمل بانتظام منذ عام 2018، إلى أن أعادت إسرائيل احتلال الجانب الفلسطيني منه وقامت بتدميره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالخط العريض» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة: «معبر رفح يعمل بانتظام منذ شهر رمضان عام 2018 بقرار يشكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر تعليماته آنذاك؛ بأن يظل المعبر مفتوحا، إلى أن تم إعادة احتلال الجانب الفلسطيني وإغلاقه من قبل اسرائيل».

وأوضح أن إسرائيل دمرت أجزاء كبيرة من المعبر وحرقت أجزاء أخرى منه، كما جرفت الساحات والممرات والشوارع به.

وشدد على ضرورة إعادة فتح المعبر دون أي وجود إسرائيلي فيه، معقبا:« نحن نتمسك بالمطلب المصري والحاجة الفلسطينية الملحة بضرورة إعادة تشغيل المعبر بأسرع وقت ممكن بدون وجود أي احتلال اسرائيلي داخل المعبر الفلسطيني».

وأكد أن مزاعم إسرائيل بأن مصر هي من تغلق المعبر؛ «أكاذيب وليست مجرد مزاعم»، مشددًا أن «الواقع هو من يرد فالاحتلال هو الذي بدأ عملية عسكرية في رفح وقام باحتلال المعبر وتدمير ما تبقى من هذا المعبر».

وحمل السفير الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعطيل المعبر ومنع دخول المساعدات وتلقي الجرحى للعلاج في الخارج.