باكستان تغلق معبر غلام خان الحدودي مع أفغانستان

أغلقت باكستان بشكل مؤقت معبر غلام خان الحدودي مع أفغانستان، بسبب تهديدات أمنية، مما أدى إلى تعطيل التجارة والسفر، حتى إشعار آخر.

وأعلن مسئولون محليون في ولاية خوست، أنه تم إغلاق معبر غلام خان الحدودي من قبل الجانب الباكستاني، بسبب مخاوف أمنية وسيظل مغلقا حتى إشعار آخر، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حاكم ولاية خوست أن السلطات الباكستانية أبلغت المسئولين في معبر غلام خان مساء اليوم السابق أن الطريق سيتم إغلاقه مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية المستمرة.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم ذكر جدول زمني محدد لإعادة فتح الحدود وسيبقى الإغلاق ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وحثت السلطات المحلية جميع المواطنين والمسافرين والتجار على تفادي استخدام هذا الطريق واستخدام بدلا منه طرق بديلة للتنقل ونقل بضائعهم.