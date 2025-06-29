ترامب ينتقد محاكمة نتنياهو بالفساد: إنه بطل حرب

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء الإسرائيلي، متهما إياه بعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في حرب غزة ومع إيران، من خلال مواصلة اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" يوم السبت: "إنها مطاردة ساحرات سياسية، مشابهة جدا لمطاردة الساحرات التي أجبرت على تحملها". وأضاف:"هذه المهزلة القضائية ستعيق مفاوضات كل من إيران وحماس".

واستخدم الرئيس الأمريكي، الذي واجه 4 قضايا منفصلة قبل انتخابات 2024، عبارة "مطاردة الساحرات" للإشارة إلى مشاكله القانونية الخاصة.

وتعد هذه المرة الثانية في الأيام الأخيرة التي ينتقد فيها ترامب النظام القضائي الإسرائيلي.

وتستمر المحاكمة ضد نتنياهو منذ أكثر من 5 سنوات. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، حول مزاعم منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة بيزك خلال توليه وزارة الاتصالات.

ويزعم أيضا أن نتنياهو قبل هدايا فاخرة من أصدقاء أثرياء. وقد نفى دائما هذه المزاعم وقال إنه كان ضحية "مطاردة الساحرات".

وكتب ترامب، مستخدما لقب نتنياهو المعروف على نطاق واسع: "إنه جنون ما يفعله المدعون الخارجون عن السيطرة لبيبي نتنياهو".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران".

"والأهم من ذلك، إنه حاليا في طور التفاوض على صفقة مع حماس، والتي ستشمل استعادة الرهائن".

وكتب ترامب: "دعوا بيبي يمضي، لديه مهمة كبيرة ليقوم بها".

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه "صدم لسماع" أن إسرائيل تواصل "مطاردة الساحرات السخيفة" ضد نتنياهو.