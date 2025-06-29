شرطة بريطانيا تفحص مقاطع فيديو لفرقة موسيقية قادت هتافات مناهضة لإسرائيل

ذكرت الشرطة البريطانية أنها تعكف على فحص مقاطع فيديو لفرقة موسيقية، قادت هتافات "الموت لقوات الدفاع الإسرائيلية" في مهرجان جلاستونبري أمس السبت.

وقاد مغني الراب بوبي فيلان، من ثنائي الراب بانك بوب فيلان، الحشود الحاضرة في المهرجان، بهتافات "فلسطين حرة حرة" و"الموت الموت لقوات الدفاع الإسرائيلية".

وقالت شرطة أفون وسومرست، إن الأدلة المصورة سيتم تقييمها من قبل الضباط "لتحديد ما إذا كانت هناك أي جرائم ربما تم ارتكابها تتطلب تحقيقا جنائيا".

وقالت السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "منزعجة للغاية من الخطاب التحريضي والكراهية التي تم التعبير عنها على خشبة المسرح في مهرجان جلاستونبري".

وأدان وزير الصحة ويس ستريتنج اليوم الأحد تصرفات الفرقة الموسيقية ووصفها بأنه "مروعة".