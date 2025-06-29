تعرف على تنسيق القبول بالمدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعي والخدمات والفندقية والتعليم الخاص بالجيرة

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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق المدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعي والخدمات والفندقية والتعليم الخاص نظام الثلاث سنوات والتي جاءت على النحو التالي:

• 6 أكتوبر الفنية المتقدمة(الحي4) 220 درجة.

• البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة 210 درجة.

• إمبابة الثانوية التجارية 210 درجة.

• باحثة البادية التجارية 215 درجة، الزهراء التجارية بنات 215 درجة.

• الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 215 درجة.

• الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 215 درجة.

• الأهرام التجارية بنين 210 درجة.

• منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجة.

• مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة.

• العياط التجارية المشتركة 200 درجة.

• القطورى التجارية المشتركة 200 درجة.

• للشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة 215 درجة.

• أوسيم التجارية المشتركة 210 درجة.

• أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة.

• القبابات التجارية المشتركة 200 درجة.

• البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة.

• الراية التجارية بنات 215 درجة.

• فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة.

• الباويطى التجارية المشتركة 175 درجة.

• خدمات الباويطى التجارية المشتركة 145 درجة.

• الجيزة الفنية المتقدمة 215 درجة.

• الصف الفنية المتقدمة 200 درجة.

• الهرم الفندقية المهنية 230 درجة.

• الهرم الفندقية الرسمية 250 درجة.

• مدارس تعليم خاص تجارى وفندقى 140 درجة.

• الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجة.

• الثانوية الزراعية المهنية إعداد مهنى 195 درجة.

• أطفيح الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

• طهما الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

• أبو غالب الثانوية الزراعية 180 درجة.

• الواحات البحرية الزراعية 185 درجة.

• خدمات أحمد عرابي الصناعية بنات 200 درجة.

• خدمات الجيزة الكهربية بنين 200 درجة.

• خدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية 180 درجة.

• خدمات تجارى 170 درجة، خدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية 160 درجة.

• خدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية 140 درجة.

• خدمات فندقى أكتوبر 190 درجة.



وكان المحافظ، اعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيرا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.