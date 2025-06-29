ننشر تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن بمحافظة الجيزة

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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن، والذي جاء على النحو التالي:

•فنى إلكترونيات بنين فقط 225 درجة.

•فنى ميكا ترونيك للسيارات بنين فقط 223 درجة.

•فنى صيانة وتحكم صناعى بنين فقط 220 درجة.

•فنى بناء لوحات كهربائية بنين فقط 220 درجة.

•فنى تبريد وتكييف بنين فقط 215 درجة.

•مساعد فنى إدارى بنين وبنات 225 درجة.

•فنى التجارة الحديثة بنين وبنات 208 درجة.

•فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين فقط 220 درجة.

•فنى صناعات غذائية مشترك 200 درجة.

•فنى تشغيل معادن بنين فقط 205 درجة.

•فنى طاهى بنين وبنات 205 درجة.

•فنى مشرف غرف بنين وبنات 200 درجة.

•فنى مضيف بنين وبنات 200 درجة.

•فنى صيانة ميكانيكية بنين فقط 210 درجة.

•فنى طباعة ورق بنين فقط 190 درجة.

•فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات فقط 200 درجة.

•فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين فقط 195 درجة.

•فنى إصلاح هياكل سيارات بنين فقط 205 درجة.

•فنى نجارة أثاث بنين فقط 180 درجة.

•فنى دهان سيارات بنين فقط 200 درجة.

•فنى طباعة منسوجات بنين فقط 180 درجة.

•فنى شبكات الحاسب بنين وبنات 225 درجة.

•فنى لحام وتشكيل معادن بنين فقط 205 درجة.

•وجبات سريعة بنين وبنات 200 درجة.

•فنى ملابس جاهزة بنين وبنات 180 درجة.



وكان المحافظ، اعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيراً إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.