محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيرا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما اعتمد المحافظ، درجات القبول بمدارس الثانوي العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوي العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوي العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بهاة.

ونوهت المحافظة، باختيار 40 طالبا حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق وذلك فيما يخص مدارس إلكترونيات صناعية بالحوامدية، ميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية، الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج.

وأكد محافظ الجيزة تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والأعداد المطلوب قبولها تطبيقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

وتابعت المحافظة بأنه تم مراعاة البعد الإجتماعى وعدد الفصول المتاحة بكل مدرسة مع نسبة عدد الطلاب في محيط كل إدارة تعليمية.