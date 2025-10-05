أمريكا: إغلاق الحكومة يدخل يومه الخامس والديمقراطيون والجمهوريون في طريق مسدود

قدم المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون، الذين وصلوا إلى طريق مسدود بشأن إعادة فتح الحكومة الاتحادية الأمريكية، إشارات عامة قليلة اليوم الأحد على إجراء مفاوضات هادفة لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الخامس.

ويراهن قادة الحزبين على تحول الشعور العام لدى الشعب لصفهم، ليمارسوا الضغط على الجانب الآخر لكي يتراجع.

ويصر الديمقراطيون على تجديد الدعم لتغطية تكاليف التأمين الصحي لملايين الأسر، بينما يريد الرئيس دونالد ترامب الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية ويهدد بإقالة العاملين الاتحاديين بشكل دائم إذا ظلت الحكومة مغلقة.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، من بين الذين ظهروا في برامج إخبارية اليوم الأحد، وقال إنه لم تكن هناك محادثات مع قادة الجمهوريين منذ اجتماعهم في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقال جيفريز "للأسف، منذ تلك اللحظة، توقف الجمهوريون، ومن بينهم دونالد ترامب، عن التواصل، وما رأيناه هو مفاوضات من خلال مقاطع فيديو مزورة. إن مجلس النواب يلغي الأصوات، وبالطبع الرئيس ترامب قضى أمس في ملعب الجولف. هذا ليس سلوك مسئول".

وتلقى ترامب سؤالا برسالة نصية من جيك تابر من شبكة "سي إن إن" حول محادثات الإغلاق. ورد الرئيس الجمهوري بثقة لكن بدون تفاصيل.

وقال ترامب في رسالة نصية وفقا لـ"سي إن إن": "نحن نفوز ونخفض التكاليف بشكل كبير".