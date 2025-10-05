شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة في الدوري

حصل محمد سعيد شيكا حارس مرمى نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام وادي دجلة بالجولة العاشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد حرس الحدود.

انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، وقدم شيكا أداء مميز خلال أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما خاض 10 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمتين.

في المقابل، واصل فاركو نتائجه السلبية وظل في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 6 تعادلات و3 هزائم، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.