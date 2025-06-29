تعرف على تنسيق القبول بمدارس الثانوية الفنية بمحافظة الجيزة

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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفني، والذي جاء على النحو التالي:

• طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 230 درجة

• إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة

• أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات 3 سنوات 230 درجة

• الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة

• طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة

• طباعة الهرم 3 سنوات 230 درجة، الجيزة ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة.

• الميدان ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة.

• نكلا ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 220 درجة.

• وردان ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة.

• المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 3 سنوات 220 درجة.

• لابو رواش ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة و الإعداد المهنى 210 درجة.

• المنوات ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

• الحوامدية ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، فصول ملحقة على التعليم المزدوج 3 سنوات 210 درجة.

• شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة.

• البدرشين ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة.

• ناصر ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة، العياط ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

• طهما ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 200 درجة.

• الصف ثانوي صناعى للتأسيس العسكرى بنين 3 سنوات 210 درجة، الصف ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 210 درجة.

• الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة 3 سنوات 200 درجة والإعداد المهنى 195 درجة.

• الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 205 درجة.

• أطفيح ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

• الكداية ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة والإعداد المهنى 205 درجة.

• القبابات ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة.

• الباويطى 3 سنوات 185 درجة.

• المناجم ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 175 درجة.

وكان المحافظ، اعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيراً إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.