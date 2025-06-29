رئيس كوريا الجنوبية يختار وزيرا جديدا للمالية

اختار لي جاي ميونج الرئيس الكوري الجنوبي، كو يون تشيول وزيرا للمالية، لتوجيه الاقتصاد في وقت يشهد نموا بطيئا وضغوطا تجارية متصاعدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كانج هون-سيك، كبير الموظفين لدى الرئيس الكوري الجنوبي، في مؤتمر صحفي تلفزيوني، اليوم الأحد، "رشح الرئيس كو يون-تشيول، وهو خبير سياسي معروف على نطاق واسع وزيرا للمالية، حيث إنه شخصية ذات باع طويل على صعيد الابتكار في كوريا الجنوبية، وهو مناسب تماما لرسم مسار النمو الوطني"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وسوف يعود كو، وهو نائب ثان سابق لوزير المالية ورئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، إلى أعلى منصب اقتصادي، فيما يشكل رئيس كوريا الجنوبية فريقا لمواجهة التداعيات الناجمة عن أشهر من الاضطراب السياسي.