 سوريا: لا صحة لإحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع في درعا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: لا صحة لإحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع في درعا

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 2:58 م | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 2:58 م

نفت وزارة الإعلام السورية، اليوم الأحد، ما تم تداوله عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.

ونقلت الوكالةالعربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأحد عن مصدر بوزارة الإعلام، قوله: "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا".

وكانت وسائل إعلام زعمت بأن محاولة الاغتيال "تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ترأسها شخص من درعا، اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع".

وكانت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الفرنسية كشفت في وقت سابق، استناداً إلى مصادر دبلوماسية، عن أن الرئيس أحمد الشرع تعرّض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ تولّيه الحكم في ديمسبر الماضي، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس الماضي.

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