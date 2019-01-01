كولون يضم التونسي إلياس السخيري

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أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعاقده مع لاعب الوسط المدافع التونسي الدولي إلياس السخيري /24 عاما/ من نادي مونبلييه الفرنسي.

ووافق اللاعب على توقيع عقد مع النادي الألماني يمتد حتى 2023 بعد استكمال الفحص الطبي. واتفق الناديان على عدم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال آرمين فيه المدير الإداري لكولون :"إلياس لاعب قوي وسريع يتسم بطول القامة والقوة في استخلاص الكرة كما يتمتع برؤية جيدة للملعب والكفاءة في المراوغة بالكرة".

وكان السخيري ضمن صفوف المنتخب التونسي الذي بلغ المربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر.