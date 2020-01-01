 رامي يوسف لأفضل ممثل كوميدي.. أبرز الترشيحات لجوائز إيمي التلفزيونية هذا العام - بوابة الشروق
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رامي يوسف لأفضل ممثل كوميدي.. أبرز الترشيحات لجوائز إيمي التلفزيونية هذا العام

لوس انجليس (رويترز)
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 1:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 1:55 ص

أُعلنت يوم الثلاثاء أسماء المرشحين لجوائز إيمي المرموقة التي تحتفي بالأفضل في عالم التلفزيون. وستُعلن أسماء الفائزين في 20 سبتمبر أيلول.

وفيما يلي قائمة المرشحين في فئات رئيسية:

- أفضل مسلسل درامي
”ساكسيشن“ (إتش.بي.أو)

- أفضل مسلسل كوميدي
”وات وي دو إين ذا شادوز“ (إف.إكس)

- أفضل مسلسل قصير
”ووتشمن“ (إتش.بي.أو)

- أفضل ممثل كوميدي
رامي يوسف ”رامي“

- أفضل ممثلة كوميدية

تريسي إليس روس ”بلاكيش“
- أفضل ممثل درامي
 
الممثلة الأمريكية زندايا في صورة من أرشيف رويترز.
جيريمي سترونج ”ساكسيشن“

- أفضل ممثلة درامية
زندايا ”يوفوريا“

- أفضل ممثلة في مسلسل قصير
ريجينا كينج ”ووتشمن“
أوكتافيا سبنسر ”سيلف ميد: إنسبايرد باي ذا لايف أوف مدام سي.جيه ووكر“

كيري واشنطن ”ليتل فايرز إيفري وير“
- أفضل ممثل في مسلسل قصير


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