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أُعلنت يوم الثلاثاء أسماء المرشحين لجوائز إيمي المرموقة التي تحتفي بالأفضل في عالم التلفزيون. وستُعلن أسماء الفائزين في 20 سبتمبر أيلول.

وفيما يلي قائمة المرشحين في فئات رئيسية:



- أفضل مسلسل درامي

”ساكسيشن“ (إتش.بي.أو)



- أفضل مسلسل كوميدي

”وات وي دو إين ذا شادوز“ (إف.إكس)



- أفضل مسلسل قصير

”ووتشمن“ (إتش.بي.أو)



- أفضل ممثل كوميدي

رامي يوسف ”رامي“



- أفضل ممثلة كوميدية

تريسي إليس روس ”بلاكيش“

- أفضل ممثل درامي



الممثلة الأمريكية زندايا في صورة من أرشيف رويترز.

جيريمي سترونج ”ساكسيشن“



- أفضل ممثلة درامية

زندايا ”يوفوريا“



- أفضل ممثلة في مسلسل قصير

ريجينا كينج ”ووتشمن“

أوكتافيا سبنسر ”سيلف ميد: إنسبايرد باي ذا لايف أوف مدام سي.جيه ووكر“

كيري واشنطن ”ليتل فايرز إيفري وير“

- أفضل ممثل في مسلسل قصير