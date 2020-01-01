أُعلنت يوم الثلاثاء أسماء المرشحين لجوائز إيمي المرموقة التي تحتفي بالأفضل في عالم التلفزيون. وستُعلن أسماء الفائزين في 20 سبتمبر أيلول.
وفيما يلي قائمة المرشحين في فئات رئيسية:
- أفضل مسلسل درامي
”ساكسيشن“ (إتش.بي.أو)
- أفضل مسلسل كوميدي
”وات وي دو إين ذا شادوز“ (إف.إكس)
- أفضل مسلسل قصير
”ووتشمن“ (إتش.بي.أو)
- أفضل ممثل كوميدي
رامي يوسف ”رامي“
- أفضل ممثلة كوميدية
تريسي إليس روس ”بلاكيش“
- أفضل ممثل درامي
الممثلة الأمريكية زندايا في صورة من أرشيف رويترز.
جيريمي سترونج ”ساكسيشن“
- أفضل ممثلة درامية
زندايا ”يوفوريا“
- أفضل ممثلة في مسلسل قصير
ريجينا كينج ”ووتشمن“
أوكتافيا سبنسر ”سيلف ميد: إنسبايرد باي ذا لايف أوف مدام سي.جيه ووكر“
كيري واشنطن ”ليتل فايرز إيفري وير“
- أفضل ممثل في مسلسل قصير