 اليابان والصين تبحثان استئناف السفر بين البلدين بعد توقفه جراء كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان والصين تبحثان استئناف السفر بين البلدين بعد توقفه جراء كورونا

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 10:31 ص

اتفق وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، ونظيره الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، على تسريع الترتيبات من أجل استئناف السفر بين البلدين، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الوزيرين ناقشا هذه القضية خلال محادثات هاتفية.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب موتيجى أيضا عن قلق اليابان حيال عمليات الاقتحام المتكررة للسفن الصينية في المياه الإقليمية اليابانية حول جزر سينكاكو وسياسة بكين تجاه هونج كونج.

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