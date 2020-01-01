تقرير: مانشستر سيتي يقترب من ضم فيران توريس جناح فالنسيا

ذكر تقرير إخباري أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم فيران توريس جناح فالنسيا الإسباني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين مانشستر سيتي و فالنسيا ، وصلت إلى مرحلة متقدمة، كما أن النقاشات تدور حول قيمة مالية مبدئية تبلغ 20.9 مليون جنيه إسترليني مع إضافات مالية أخرى.

وأضافت أن مانشستر سيتي يرى توريس لاعب المنتخب الدولي الإسباني تحت 21 عاما، كبديل للألماني ليروي ساني الذي انتقل إلى بايرن ميونخ في وقت سابق أوائل الشهر الجاري.

وكان توريس ظهر من خلال أكاديمية فالنسيا ، حيث سجل أربعة أهداف في 34 مباراة في الموسم الجاري، الذي انهاه الفريق في المركز التاسع.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 81 نقطة بفارق 18 نقطة خلف البطل ليفربول.