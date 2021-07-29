خفض توقعات نمو الاقتصاد التايلاندي خلال العام الحالي

خفضت وزارة المالية التايلاندية اليوم الخميس توقعاتها لنمو الاقتصاد التايلاندي خلال العام الحالي إلى 1.3% في حين كانت تتوقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 2.3% سنويا.

في الوقت نفسه أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحللين الاقتصاديين واصلوا أيضا خفض توقعات نمو الاقتصاد التايلاندي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتصاعد التوتر السياسي في البلاد وهو ما يبدد الآمال في تعافي قطاع السياحة التايلندي.

ومع استمرار تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في تايلاند منذ بدء الموجة الجديدة للجائحة في أبريل الماضي، يتوقع بعض المحللين دخول البلاد في موجة ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي لتسجل تايلاند أول موجة ركود مزدوج منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1998.

وبحسب أحدث مسح لأراء المحللين، قالت بلومبرج إن الاقتصاد التايلندي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 1.8% من إجمالي الناتج المحلي وهو معدل ضعيف للغاية حتى مقارنة بأداء الاقتصاد في العام الماضي عندما سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 6.1% وهو أكبر انكماش منذ أكثر من عقدين من الزمن.