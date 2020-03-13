 البرازيل تسجل حوالي 48 ألف إصابة و1344 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل حوالي 48 ألف إصابة و1344 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 8:29 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 8:29 ص

سجلت البرازيل 48 ألفا و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى حوالي 79ر19 مليون حالة.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني بأنها سجلت في الفترة نفسها 1344 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 553 ألفا و179 شخصا.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

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