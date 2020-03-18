قال محمد معيط وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي 2020-2021 ارتفعت بنسبة 12.8% لتصل إلى 95 مليار جنيه، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

ووفقا لبيان وزارة المالية، فإن جائحة كورونا أثرت على العديد من الأنشطة الاقتصادية وأدت إلى انخفاض إيراداتها بنسب تصل لأكثر من 50%، وبالتالى انعكس ذلك على إيرادات بعض أنواع الضرائب لتنخفض لأكثر من 50%.

وأوضح البيان أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالى الماضي.