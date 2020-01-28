وزيرة الهجرة عن زيارتها لنيوزيلندا بعد مذبحة كرايستشيرش: الإخوان قالوا للمصريين مشفناش حد من بلدكم

تحدثت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن زياتها المهمة لدولة نيوزيلندا في أعقاب هجوم إرهابي على مسجدي مدينة كرايستشيرش، سقط من بين ضحاياه أربعة مصريين.

وقالت مكرم خلال لقائها ببرنامج "حديث العرب" على القناة الأولى، مساء الخميس، إنها أجرت الزيارة بعد الخصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وحرصت على المشاركة في تشييع الجثامين، ومقابلة أرامل المتوفين في الهجوم الإرهابي.

وأضافت: "كانوا في حالة حزن، لكن لما لاقوا وزيرة من الحكومة وممثلة للدولة دخلت بيوتهم علشان تعزيهم.. كان له واقع كبير، جماعة الإخوان المسلمين في نيوزيلندا كانوا بيقولوهم مشفناش حد من دولتكم جه وقف معاكم.. هذه التحركات مهمة جدًا لإثبات للمصريين في الخارج إن الدولة معاهم".

وفي منتصف مارس 2019، وقع هجومان إرهابيان على مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشرش في نيوزلندا، وهو ما أسفر عن سقوط 100 شخص بين قتيل وجريح، علمًا بأن أربعة مصريين سقطوا بين القتلى.

في سياق آخر، أوضحت وزيرة الهجرة أنها تسافر إلى بعد نقطة لمقابلة مصريين لتكذيب أي أفكار سلبية يتم ترديدها عن الدولة المصرية من خلال الجهة المعنية، مشيرة إلى أنها زارت دولة أستراليا أربع مرات وهو أمر غير مسبوق لأي من أعضاء الحكومة المصرية على مدار تاريخها، موضحة أنها اصحطبت في زياراتها عددًا من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة الدفاع وممثلين للبنوك أيضًا، ولذلك لتوضيح الحقائق كاملة هناك.

ولفتت إلى أنّ هناك شبابًا مصريين من الجيلين الثاني والثالث نفّذوا برامج في أستراليا، إلى جانب إلى إنشاء جمعية الصداقة المصرية الأسترالية، كإحدى سبل تقوية العلاقات بين الجانبين.