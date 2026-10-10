بغداد وواشنطن تبحثان مرحلة ما بعد التحالف الدولي وسعر صرف الدينار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والمبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك بحثا مستقبل التعاون الثنائي والتطورات الاقتصادية والإقليمية، وفق الخارجية العراقية.

- اللقاء يأتي بعد 10 أيام من إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، و3 أيام من رفع سعر بيع الدولار رسميا من 1320 إلى 1520 دينارا.

بحثت بغداد وواشنطن، السبت، مستقبل التعاون الثنائي بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون العراق وسوريا توم باراك، في مدينة إسطنبول التركية.

وأضافت أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية "في ضوء انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق، وآفاق التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".

كما تناول اللقاء الوضعين المالي والاقتصادي في العراق، و"التطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ما دار في هذا الملف.

وبحث حسين وباراك أيضًا تطورات الأوضاع في المنطقة والصراعات القائمة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق ودول المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتشاور وعقد اللقاءات المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم يتضمن بيان الخارجية العراقية الإعلان عن اتفاقات أو تفاهمات محددة بشأن الملفات التي تناولها الاجتماع.

ويأتي اللقاء بعد 10 أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في 30 سبتمبر الماضي، انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق، خلال مراسم أقيمت في بغداد بحضور قائد قوات التحالف ومسؤولين عسكريين وأمنيين عراقيين.

وأكد الزيدي آنذاك أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، مشيرًا إلى انتقال العراق إلى مرحلة جديدة تتولى فيها قواته مسؤولية الأمن.

وكانت اللجنة العسكرية العليا العراقية قد أعلنت، في 18 يناير الماضي، اكتمال إخلاء القواعد والمقرات العسكرية في المناطق الاتحادية من مستشاري التحالف، والانتقال إلى مرحلة التعاون الأمني الثنائي مع الولايات المتحدة.

وأوضحت أن هذا التعاون يشمل تطوير قدرات القوات العراقية في مجالات التجهيز والتسليح والتدريب والتمارين وتبادل الخبرات، إلى جانب مواصلة التنسيق لمكافحة تنظيم "داعش".

وعلى الصعيد الاقتصادي، يأتي اللقاء بعد 3 أيام من بدء البنك المركزي العراقي تطبيق أسعار صرف جديدة للدولار، اعتبارًا من الأربعاء 7 أكتوبر الجاري.

وشمل القرار رفع سعر بيع الدولار النقدي للجمهور إلى 1520 دينارًا، مقابل 1320 دينارًا سابقًا، بما يعني خفض القيمة الرسمية للدينار العراقي أمام العملة الأمريكية.

وجاء تعديل سعر الصرف في ظل ضغوط مالية واقتصادية تواجهها البلاد جراء تداعيات الحرب في المنطقة وتعطل جانب من صادرات النفط.

والخميس، أعلن الزيدي عزم حكومته ضخ كميات من العملة الأجنبية في التداول خلال الأيام المقبلة، واتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطنين.

وأكد البنك المركزي، في بيان الأربعاء، كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة والبيع النقدي للمسافرين، معتبرًا أن تعديل سعر الصرف سيسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية السلع العراقية.