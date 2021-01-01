الهند: تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا و640 وفاة

سجلت الهند 43 ألفا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و528 ألفا و114 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 640 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 422 ألفا و662 شخصا.

وأفادت بأن 38 ألفا و465 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و701 ألف و612 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 403 آلاف و840 حالة.