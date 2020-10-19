كريم درويش يكشف فرص انضمام الإسكواش للأولمبياد

تحدث كريم درويش نجم الإسكواش السابق ونائب الاتحاد الدولى للعبة حاليا عن فرص الإسكواش فى الانضمام للأولمبياد المقبلة المقرر اقامتهافى باريس فى ظل بعض الدعاوى لا الطالبة بضم اللعبة للأولمبياد.

وقام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" بتوضيح بعض النقاط الخاصة بالإسكواش والألعاب الأولمبية جاءتعلى النحو التالى :

-الاسكواش لن تكون متواجدة في أولمبياد باريس ٢٠٢٤

- الاسكواش لديها امل ضعيف جدا للتواجد في دورة لوس أنجلوس ٢٠٢٨ لانها لعبة غير معروفة في امريكا

- أملنا الوحيد من وجهة نظري هيكون في دورة سيدني ٢٠٣٢

- للعلم، لا يوجد شئ اسمه ان لو الاسكواش انضمت للأولمبياد ان مصر سوف تضمن ٢٠ ميدالية ذهبية ! لان كل دولة ليها عدد محدد من اللاعيبةللاشتراك في البطولة.

- لو الاسكواش دخلت الأوليمبياد، مصر هتفضل متصدرة اللعبة برضه لمدة ٨-١٠ سنوات على الأقل و بعد كده الصدارة هتقل بشكل ملحوظ!

- من ضمن اسباب عدم ادراج الاسكواش، هي ان اللجنة الأوليمبية الدولية بيدخلوا العاب جديدة تكون بتتلعب بشكل كبير من خلال الاطفال والشباب، مثال Basketball 3x3, skateboarding, beach volleyball...etc

- لعبة الإسكواش محتاجة تكون منتشرة في دول أكثر حول العالم، لان عدد ممارسيها و متابعيها ليس بالكبير بالنسبة للرياضات الأخرى

- احتكار مصر للعبة ليس هو السبب لعدم دخولها الأولمبياد من وجهة نظري كما يعتقد البعض، لان انجلترا و استراليا كانوا محتكرين اللعبة فيأوقات كثيرة و لازال لديهم ابطال.

- الإسكواش تحتاج ان تكون ابسط من ذلك و تكون قليلة التكلفة من حيث الملاعب و الادوات حتى يمكن انتشارها بشكل أسرع و أسهل في جميعأنحاء العالم.

- الاسكواش محتاجة تتواصل بشكل أقوى مع اعضاء اللجنة الأولمبية الدولية و دعوتهم لحضور البطولات الدولية مثال بطولة الأهرام ، و يجبدعوتهم من خلال الحكومة المصرية و محاولة الضغط عليهم و المطالبة بأدراج الإسكواش بالألعاب الأولمبية.