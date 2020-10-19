كريم درويش يكشف فرص انضمام الإسكواش للأولمبياد

تحدث كريم درويش نجم الإسكواش السابق ونائب الاتحاد الدولى للعبة حاليا عن فرص الإسكواش فى الانضمام للأولمبياد المقبلة المقرر اقامتهافى باريس فى ظل بعض الدعاوى لا الطالبة بضم اللعبة للأولمبياد.
وقام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" بتوضيح بعض النقاط الخاصة بالإسكواش والألعاب الأولمبية جاءتعلى النحو التالى :
-الاسكواش لن تكون متواجدة في أولمبياد باريس ٢٠٢٤
- الاسكواش لديها امل ضعيف جدا للتواجد في دورة لوس أنجلوس ٢٠٢٨ لانها لعبة غير معروفة في امريكا
- أملنا الوحيد من وجهة نظري هيكون في دورة سيدني ٢٠٣٢
- للعلم، لا يوجد شئ اسمه ان لو الاسكواش انضمت للأولمبياد ان مصر سوف تضمن ٢٠ ميدالية ذهبية ! لان كل دولة ليها عدد محدد من اللاعيبةللاشتراك في البطولة.
- لو الاسكواش دخلت الأوليمبياد، مصر هتفضل متصدرة اللعبة برضه لمدة ٨-١٠ سنوات على الأقل و بعد كده الصدارة هتقل بشكل ملحوظ!
- من ضمن اسباب عدم ادراج الاسكواش، هي ان اللجنة الأوليمبية الدولية بيدخلوا العاب جديدة تكون بتتلعب بشكل كبير من خلال الاطفال والشباب، مثال Basketball 3x3, skateboarding, beach volleyball...etc
- لعبة الإسكواش محتاجة تكون منتشرة في دول أكثر حول العالم، لان عدد ممارسيها و متابعيها ليس بالكبير بالنسبة للرياضات الأخرى
- احتكار مصر للعبة ليس هو السبب لعدم دخولها الأولمبياد من وجهة نظري كما يعتقد البعض، لان انجلترا و استراليا كانوا محتكرين اللعبة فيأوقات كثيرة و لازال لديهم ابطال.
- الإسكواش تحتاج ان تكون ابسط من ذلك و تكون قليلة التكلفة من حيث الملاعب و الادوات حتى يمكن انتشارها بشكل أسرع و أسهل في جميعأنحاء العالم.
- الاسكواش محتاجة تتواصل بشكل أقوى مع اعضاء اللجنة الأولمبية الدولية و دعوتهم لحضور البطولات الدولية مثال بطولة الأهرام ، و يجبدعوتهم من خلال الحكومة المصرية و محاولة الضغط عليهم و المطالبة بأدراج الإسكواش بالألعاب الأولمبية.