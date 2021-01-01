نائب وزير الخارجية يؤكد تقدير مصر لدور بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في التصدي للإرهاب

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، تقدير مصر للدور الهام الذي تقوم به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في التصدي للإرهاب ودعم المؤسسات الأمنية الصومالية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الوزير اليوم الأربعاء لقائد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال الفريق ندجيا ديومد، بحضور السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية وممثلي القطاعات المعنية بوزارة الخارجية والجهات الوطنية.

أشار نائب وزير الخارجية - خلال اللقاء - إلى حرص مصر على دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

من جانبه، استعرض قائد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، تطورات الوضع الأمني ومستقبل قوات البعثة بعد عام 2021.

ذكرت الخارجية، أن المسئول الإفريقي قام - خلال تواجده بالقاهرة - بزيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام حيث تم بحث آفاق التعاون مع الجهتين.



