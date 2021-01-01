رئيس التأمين الاجتماعي: قانون المعاشات الجديد يضم مزايا عديدة للعمالة غير المنتظمة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون المعاشات الجديد يضم العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن القانون حدد بشكل تفصيلي تلك الفئة.

وأضاف عوض، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن القانون يسمح بتحمل الدولة 130 جنيهًا من قيمة الاشتراك الشهري للعامل غير المنتظم، مشيرًا إلى أن العامل يدفع في تلك الحالة 120 جنيهًا.

ولفت إلى أن العامل يحصل على المعاش في 3 حالات، أولها بلوغه سن الـ60 عامًا، مؤكدًا أن المعاش يُوَرَث في هذه الحالة إلى المستحقين بالمماثلة لمن يعمل في الحكومة.

وأشار رئيس التأمين الاجتماعي إلى أن الحالة الثانية للحصول على المعاش مرتبطة بالإصابة بعجز كلي أو كلي يمنع عن الكسب، موضحًا أن العامل يحصل على المعاش بشرط الاشتراك في المنظومة لمدة 3 أشهر متواصلة كحد أدنى.

وذكر أن الحالة الثالثة للحصول على المعاش هي بعد وفاة العامل، بشرط اشتراكه في المنظومة لمدة 3 أشهر، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالعمالة غير المنتظمة ويوليها عناية خاصة.

وأكد أن الحكومة تهتم بضم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وخاصة أنهم يتعرضون لمخاطر عدة كانقطاع الأجر، منوهًا إلى أن نقص الوعي التأميني مشكلة كبيرة.

وأوضح أن وزارات الحكومة المختلفة كالقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تنسق فيما بينها لتخصيص قاعدة بيانات واحدة للعمالة غير المنتظمة من أجل مد مظلة الحماية لها.