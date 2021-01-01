برنامج بيت للكل يستضيف رئيس الوزراء الفلسطيني

يستضيف برنامج "بيت للكل" رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية غدا الجمعة، حيث يتحدث عن الدور العربي والمصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتعتبر حلقة بيت للكل التي ستذاع غدا هي ثاني حلقة يتم تسجيلها في فلسطين، منذ انطلاقة البرنامج، وتم تصويرها في متحف الشاعر العربي الكبير الراحل محمود درويش بمدينة رام الله.

ومن المقرر أن تستضيف الحلقة في الجزء الثاني الأديب محمد علي طه فيما حملت الحلقة عنواناً رمزياً وهو فلسطين في الوعي والوجدان العربي، وتحت هذا السقف أفاض ضيفا الحلقة بالكثير مما يعتمل الذاكرة والعاطفة والوجدان العربي، وكيف تحتفظ فلسطين بذاكرة حية مليئة بالخواطر والثناء والوفاء والعرفان للجيش المصري وكذا الأردني والعراقي، مقابل دفاعهم عن ثرى فلسطين والمكانة التي يحتلها كل عربي ساهم في نصرة فلسطين والدفاع عن ترابها.

ويذاع البرنامج في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهره على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.