إيجار السيارات والمغامرات التى يجب القيام بها فى المملكة

فى حين إتجاه عالم التجارة و عالم المال و الأعمال الى مايسمى بالإيجار التمويلى كمصطلح جديد فى عالم الإقتصاد و أحدث تغييرات جذرية أدت الى تغيير فى سلوك الافراد و نظرة متغيرة عن طبيعة الشراء او الايجار.

أتجه كل الافراد فى معظم دول العالم إلى إيجار سيارات كجزء من رفاهية الاختيار بين الاحدث و الامتع و مسايرة كل جديد فى عالم السيارات و مواكبة التطور الدائم فى هذا العالم الذى يصنع كل يوم الجديد و الاقوى و الامتع .

و بما أن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من هذا العالم المتقدم و الذى يبحث عن الأسرع و الأحدث دائما مع مراعاة البعد الإقتصادى يلجأ الأن معظم السعوديين إلى هذا الإختيار لما له من فوائد تجعل كل من يختاره رابح الكثير منها و سنسرد لكم بالتفصيل لماذا يلجأ الأن معظم السعوديين إلى هذا الخيار .

الفوائد الذهبية إيجار سيارات فى المملكة العربية السعودية

1-توفير الوقت و المال.

عند تأجيرك لسيارة بالمملكة العربية السعودية لاتشغل بالك تماما بما تحتاجه سيارتك من تغيير دورى لإطارات او فحص للموتور او حتى التنظيف العام للسيارة و هذا كله بالطبع يستهلك ايضا الكثير من الوقت و المجهود الذى يجعلك تتردد كثيرا قبل القيام بأة رحلة مع أفراد أسرتك و مع اللجوء إيجار سيارات توفر كل هذا و بهويتك و رخصة قيادتك فقط تستطيع تاجير سيارة و تنطلق بها أينما تشاء و تستطيع الاختيار بين كل الأنواع التى تناسبك و تناسب أفراد أسرتك للقيام بكل الأنشطة الممتعه و السفر الطويل و الإستمتاع بجمال المملكة و طبيعتها الخلابة و معالمها الأسرية التى سنتناولها فيما بعد كدليل حتى تستمع أكثر بالتجربة و لا تفوت الأماكن التى تملك شهرة عالمية واسعه كأثر سياحى .

2-رفاهية الاختيار

و هذا يختلف بين كل شركة و الأخرى و هنا نقصد انك إذا كنت تملك سيارة فلا تستطيع تغيير الموديل او اللون او حتى القدرة الإستيعابية لها لكن عندما تلجأ إلى إيجار سيارات فالإيجار يجعلك تختار بين كل الالوان التى تعشقها و الموديلات التى ترغب بها و هذا فى حد ذاته متعة كبيرة و يجلب السعادة و الشعور الجيد الئي يجعلك منفتح و متطلع لرحلة ممتعه و بالطبع تستطيع الاختيار طبقا لعدد افراد أسرتك السيارة التى تجعلهم سعداء و مستمعين بأى رحلة تقوم بها دائما.



3-إيجار سيارات هو الانسب لرحلات المملكة العربية السعودية دائما.



تشتهر المملكة العربية السعودية دائما بالأماكن التاريخية التى تتطلب دائما موديلات سيارات ذات حماية كبيرة و جهد كبير بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة.

اختيار سيارتك المناسبة للرحلة التى قررت القيام يشكل 50% من متعة الرحلة حيث انك تحتاج دائما فى الرحلة الى تضافر كل العوامل لإكمال المتعة و عدم استنزاف الوقت و المجهود فى اشياء قد تفسد عليك متعة الرحلة .

إذا نظرنا الى الاسواق المجاورة للمملكة ستتفاجأ بحقيقة لايمكن تجاهلها و هى ان عالم إيجار سيارات انتشر كثيرا فى جميع الاسواق العربية حيث يمثل إيجار سيارات 95% من سوق السيارات الان فى دولة الامارات العربية المتحدة .

مغامرات يجب القيام بها بالمملكة العربية السعودية

يقصد ملايين المسلمين سنويا المسجد الحرام و المسجد النبوى لأداء فريضة الحج و مناسك العمرة و لكن اذا نظرنا الى المناطق السياحية التى تمتلكها المملكة و عناصر الجذب السياحى التى من الممكن ان تشكل مصدر مهم من مصادر الدخل للمملكة بعيدا عن السياحة الدينية و الأثار الاسلامية.

تمتلك السعودية كماذكرنا بالسابق العديد من مناطق الجذب السياحى بفضل امتدادها الواسع و شواطئها الممتدة على ساحل البحر الاحمر و الخليج العربى و سنستعرض معكم اروع المعالم السياحية التى لايجب ان تفوتها بالمملكة

1- المتحف الوطنى السعودى

هو متحف وطنى ضخم تم افتتاحه سنة 1999 و هو جزء من مركز الملك عبد العزيز التاريخى فى الرياض و يحتوى هذا المتحف على ثمانى معارض تبرز تاريخ المملكة منها معرض الجاهلية و معرض الولايتان السعوديتان الاولى و الثانية .

2- مدائن صالح

و هو موقع اثرى تاريخى سمى قديما بمدينة الحجر و قد سكنها العديد من الحضارات و تحتوى على اكثر من 131 قبر و العديد من النقوش الأرامية و يعرف عن هذه المنطقة بأنها ديار قوم ثمود المذكورين فى القرأن الكريم و سكنوها فى الألفية الثالثة قبل الميلاد و تضم 153 واجهة صخرية منحوتة .

3- معرض ارامكو فى الظهران

و يقدم هذا المعرض الكثير الإسراء من العلم و المعرفة خصوصا بما يتعلق بالنفط و صناعة النفط فى السعودية .

4- كورنيش جدة

و يقع هذا الكورنيش فى الجزء الغربى من مدينة جدة المطلة على ساحل البحر الاحمر و يتميز بكثرة الفنادق العالمية و المراكز التجارية الكبيرة و الملاهى و المتنزهات و تزينه نافورة جدة

5- قصر المصمك

يقع هذا القصر فى الرياض و قد تم بناءه عام ال1898 على يد الامير عبد الرحمن بن ضبعان عند توليه إمارة الرياض و قد كان القصر مسرحا لمعركة فح الرياض و تم تحويله فيما بعد إلى متحف و مزار سياحى

6- مركز المملكة

و يفع فى وسط العاصمة الرياض و قد أكتمل إنشاؤه عام 2002 و يعد أحد أبرز المعالم الحضارية فى المملكة العربية السعودية و أكثرها شهرة حيث تقترن صورة السعودية دائما بهذا المبنى و شعره الدائم كتميمة دائمة للملكة ببرجه الكبير الذى يرتفع إلى 300 متر.

7- بيت نصيف

يعبر هذا البيت عن حقبة تاريخية من حقب تطور الفن المعمارى القديم فى جدة و هو اجد اهم المعالم الأثرية فيها و قد اكتسب اهمية كبرى منذ ان نزل به الملك عبد العزيز طيب الله ثراه على ضيافة صاحب البيت الشيخ عمر افندى نصيف عام 1925 .

8- برج الفيصلية

هو احد ابرز مبانى مدينة الرياض بإرتفاع 227 متر افتتح سنة 2000 و يحتوى على محلات تجارية و أسواق بالإضافة إلى فندق خمس نجوم

9- مدينة الجدة التاريخية

تعرف محليا بإسم جدة البلد و يعود تاريخها إلى عصور ماقبل الإسلام و قد أتخذها عثمان بن عفان ميناء لمكة المكرمة و تضم عدد من المبانى و المعالم الأثرية والتراثية كأثار

10- العلا القديمة

و هى بلدة قديمة تقع فى محافظة العلا تعود للقرن الثالث الهجرى و تمثل إحدى اقدم المدن الإسلامية بل يصنفها احدى علماء الاثار بأنها احدى ثلاث مدن اسلامية فى العالم اجمع و تتميز بمنازلها و مساجدها و أسواقها القديمة .

11- قرية رجال ألمع بعسير

و تتكون هذه القرية من نحو 60 قصرا شيدت من الحجارة الطبيعية و الطين و الأخشاب من عصور الدولة العباسية عام

274 هجرية مما يعنى ان عمرها يصل إلى أكثر من 900 سنة و كانت محطة رئيسية للمسافرين و الحجاج من اليمن إلى

القدس و حينما تدخل المكان لاول مرة ستجد انبهار كبير بسبب التخطيط الهندسي الدقيق و الجمالى و هى من اهم الأثار التى يجب

ان تزورها عند زيارتك لمعالم المملكة دائما.