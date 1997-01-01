بيع هيكل عظمي لديناصور متحجر بـ6 ملايين دولار في مزاد بأمريكا

وسيحظى المشتري المجهول بفرصة نادرة لمنح كنية أو اسم شهرة لهذا الحيوان الذي كان في يوم من الأيام شديد الافتراس.

ويُعد هذا المزاد الثاني من نوعه على الإطلاق الذي يتم فيه بيع هيكل عظمي لديناصور متحجر من قبل دار سوثبي. وكان المزاد الأول لديناصور من نوع "تي- ريكس" يحمل اسم "سو" وقد بيع لمتحف شيكاغو الميداني عام 1997 مقابل 8.36 مليون دولار.

وكان من المتوقع أن يجلب هيكل الديناصور"غورغوسوراس" مزايدات تصل إلى 8 ملايين دولار.