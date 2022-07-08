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بسبب المخدرات.. عامل يشعل النار في نفسه بمدينة نصر

محمد أبو عوف
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 12:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 12:08 ص

أشعل عامل النار في نفسه، مساء اليوم، ثم أمسك بزوجته بعد رفضها إعطائه النقود لشراء المخدرات بمدينة نصر.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة أول مدينة نصر، بوصول عامل وزوجته مصابين بحروق كبيرة في أنحاء متفرقة من جسدها إلى مستشفى التأمين الصحى، وفور انتقال قوات الأمن تبين من الفحص أن المتهم عامل، طلب من زوجته بيع حلق ذهبي لشراء المخدرات.

وكشفت التحريات أن الزوجة رفضت إعطائه الحلق، فنشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها بسكب مادة حارقة وأشعل النار فى نفسه، ثم أسرع إلى زوجته واحتضنها ليشتعل بهما النار، تم التحفظ على المتهم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكلفت النيابة باستكمال تحريات المباحث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وم المقرر أن تستمع إلى أقوال الزوجين حين تماثلهما للشفاء.

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