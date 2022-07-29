تدريس «مادة النادي الأهلي» في جامعة إسبانية

تقوم «جامعة لاليجا» الإسبانية بتدريس مادة النادي الأهلي تحت عنوان «نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط»، وهو العنوان الذي اختارته الجامعة لتدريس هذه المادة.

وتواجد في إسبانيا خلال الأيام الماضية المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، للمشاركة في ماچستير الإدارة الرياضية بمقر لاليجا بمدريد.

وهو المحاضر العربي والإفريقي الوحيد بالماچستير، والذي شارك فيه كبار المتخصصين في صناعة الرياضة على المستوى العالمي «محاضرون من فيفا والدوري الإنجليزي والإيطالي والأمريكي للمحترفين لكرة القدم».

تضمنت مقدمة العرض لمادة النادي الأهلي شرحًا عن سوق وصناعة الرياضة في مصر ورؤية ٢٠٣٠، ثم التطرق إلى تجربة النادي الأهلي الرائدة والأنجح في القطاع الرياضي المصري والشرق الأوسط، متضمنة شرحًا عن تاريخ النادي وقيمه وثوابته وحجم جماهيريته الأكبر في المنطقة وفقًا لإحصائيات رسمية.

وكذلك عدد بطولاته المحلية والقارية والهيكل الإداري ووضعه التسويقي المتزايد وحجم ميزانيات النادي، بالإضافة إلى منابره الإعلامية المختلفة ومؤشرات تزايد أعداد المتابعين والزيارات على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية وتصنيفها العالمي بين أكثر ١٠ أندية متابعة في العالم. ومن جانبه قال جوزيه مويا، مدير جامعة لاليجا (LaLiga (Business School، إن «شراكتنا مع النادي الأهلي تضيف عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم، وإن الهدف في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة عالميًّا».