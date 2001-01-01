الأمم المتحدة: نقل ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية صافر

أعلنت الأمم المتحدة أن ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية «صافر»، تم نقلها بأمان إلى الناقلة البديلة «اليمن»، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء عملية التفريغ، التي يتوقع أن تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع.

وأكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من «صافر»، وأن العمل يتقدم بوتيرة عالية، بحسب قناة «سكاي نيوز».

في السياق ذاته، قال مدير البرنامج الإنمائي كيم إشتاينر، في تغريدة على «تويتر»، إن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدما مضطردا في عملية ضخ النفط الخام إلى الناقلة البديلة، مؤكدا أن المنظمة الدولية تنفذ عملية معقدة ودقيقة، لتفادي وقوع أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية.