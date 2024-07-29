نتنياهو: لن نسمح بمرور هجوم الجولان بدون رد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي وقع على هضبة الجولان في مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى.

وذكر نتنياهو في بيان أصدره مكتبه بعد زيارته مجدل شمس، موقع الهجوم الذي تلقي إسرائيل بمسؤوليته على جماعة حزب الله، "إسرائيل لن ولا يمكن أن تسمح بمرور هذا الأمر. سيأتي ردنا، وسيكون قاسيا"، وفقا لوكالة رويترز.

وفاقم الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع المخاوف من اندلاع صراع أوسع في المنطقة التي تشهد بالفعل تصاعدا للتوترات منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من تسعة أشهر.

وقال المتحدث إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تحدثت إلى عدة مسؤولين من بينهم نظيرها اللبناني في مسعى "لتهدئة الوضع ومنع التصعيد".

ونصح المتحدث الألمان في لبنان، الذين يقدر عددهم بنحو 1300، بمغادرة البلاد "بشكل عاجل" ما دام كان هذا ممكنا.

وأضاف "نشعر بقلق بالغ بشأن وضع الألمان على الأرض ونعمل على الترتيب لما يتعين الترتيب له".



