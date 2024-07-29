شركتا الطيران لوفتهانزا وأوستريان تلغيان رحلات إلى إسرائيل

أفادت القناة «12» العبرية، مساء الاثنين، بأن شركتي الطيران الألمانية «لوفتهانزا» والنمساوية «أوستريان» ألغتا رحلات مقررة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، مددت مجموعة لوفتهانزا تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 5 أغسطس على الأقل «بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط»، بحسب بيان صدر الاثنين.

وجاء في البيان الكامل: «بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط، قررت شركات الطيران لوفتهانزا وSwiss وEuroWings التابعة لمجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس».

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة موسعة على لبنان عقب قصف صاروخي استهدف، السبت، بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أسفر عن مقتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وإصابة نحو 40 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عددا من شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى بيروت مساء الأحد من بينها الطيران القطري، و«ترانسافيا» من هولندا، و«يورو وينجز» من ألمانيا.

ومساء الأحد، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، تأخير عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء الأحد 28 يوليو الجاري إلى صباح الاثنين 29 يوليو، في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد لبنان.