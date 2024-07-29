واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز الـ17 تواليًا، على حساب سيراميكا كليوباترا.

الأهلي فاز على ضيفه سيراميكا كليوباترا 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري.

وحقق الأهلي انتصاره السابع عشر تواليًا في الموسم الحالي للدوري ليعادل الرقم القياسي للنادي في الانتصارات الممتالية، والذي تحقق تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2004-2005.

ويسعى الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لتخطي هذا الرقم في المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري، والوصول لـ18 انتصارًا متتاليًا.

بفوزه في مباراة اليوم، رفع الأهلي رصيده للنقطة 72، في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لعب مباراتي أقل من بيراميدز، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الثامن.