الزمالك يمنح المقاولون التقدم بهدف في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق أحمد سالم لاعب الزمالك الأسبق، بعد استغلال لخطأ دفاعي قاتل من قلب الدفاع أحمد رفاعي.

ولعب الزمالك شوط أول جيد رغم اعتماد المدرب جوزيه جوميز على تشكيل يضم العديد من اللاعبين الشباب لإراحة نجوم الفريق وعمل المداورة في مشاكرة عناصر الأبيض.

وأضاع الزمالك أكثر من فرصة خطيرة على مرمى المقاولون العرب أبرزها محاولتين عن طريق أحمد عبدالرحيم "إيشو"، بينما كاد مُسجل هدف الذئاب أن يضيف الثاني لفريقه، حيث أضاع سالم فرصة أخرى سهلة أمام المرمى مباشرة.