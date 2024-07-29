لوفتهانزا تُعلن تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 يوليو

قالت مجموعة لوفتهانزا إنها قررت تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 يوليو، وسط مخاوف من التصعيد العسكري، بحسب بيان صدر الاثنين.

وجاء في بيان الشركة، الذي نقلته «CNN عربية»: «بسبب التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، قررت شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 يوليو».

وتشمل شركات طيران الركاب في مجموعة لوفتهانزا: الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، والطيران السويسري (Swiss)، وEurowings.

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة موسعة على لبنان عقب قصف صاروخي استهدف، السبت، بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أسفر عن مقتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وإصابة نحو 40 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عددا من شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى بيروت مساء الأحد من بينها الطيران القطري، و«ترانسافيا» من هولندا، و«يورو وينجز» من ألمانيا.

ومساء الأحد، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، تأخير عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء الأحد 28 يوليو الجاري إلى صباح الاثنين 29 يوليو، في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد لبنان.