استطلاع لمعهد جالوب: انخفاض الدعم في أمريكا للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة

خلص استطلاع لمعهد جالوب إلى تراجع الدعم لأعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بصورة كبيرة بين البالغين الأمريكيين، في ظل تأييد نحو ثلث البالغين فقط لهذه الأعمال- فيما يعد انخفاضا مقارنة ببداية الحرب مع حماس، عندما كان نحو نصف الأمريكيين يوافقون على العملية الإسرائيلية.

كما توصل الاستطلاع الجديد إلى أن نصف البالغين الأمريكيين لديهم الآن رأي غير مؤيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث حصل على أعلى تصنيف سلبي منذ أن تم إدراجه في استطلاع جالوب عام 1997.

وأجرى الاستطلاع ما بين 7 و21 يوليو الجاري، في الوقت الذي أدت فيه التقارير بشأن المجاعة في غزة لتوجيه انتقادات دولية لقرار إسرائيل بتقييد المساعدات الغذائية، ولكن قبل أن يعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن تدهور الوضع الإنساني.

وتبرز نتائج الاستطلاع التراجع الحاد في الدعم للحكومة الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة. ولكن ليس الجميع يقومون بتغير آرائهم- بدلا من ذلك، أصبحت الحرب قضية أكثر استقطابا سياسيا. ويرجع ارتفاع نسبة عدم تأييد الأعمال الإسرائيلية إلى الديمقراطيين والمستقلين، الذين أقل احتمالا للموافقة على أعمال إسرائيل مقارنة بموقفهم في نوفمبر 2023، عقب أن وسعت إسرائيل من هجومها البري في غزة.

من ناحية أخرى، مازال الجمهوريون يؤيدون بصورة كبيرة أعمال الجيش الإسرائيلي ونتنياهو.

وأظهر الاستطلاع الجديد أن نحو 6 من بين كل 10 بالغين أمريكيين يرفضون أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مقارنة بـ 45% في نوفمبر 2023.

كما أصبح نحو نصف الأمريكيين البالغين، 52% لديهم الآن آراء سلبية تجاه نتنياهو في الاستطلاع الجديد، الذي تزامن مع زيارة نتنياهو الأخيرة لأمريكا. ونظر 29% فقط لنتنياهو بصورة إيجابية وفقا للاستطلاع.